Tanger Med: un navire italien interdit d’accoster

Un navire battant pavillon italien n’a pas été autorisé à accoster au port Tanger Med. Et c’est le chef de gouvernement lui-même qui a révélé, dimanche 19 juillet, les causes de cette interdiction.

C’était lors de la conférence de presse, à la Primature, à laquelle a aussi participé Pr Khalid Ait Taleb, le ministre de la Santé. Et Saâeddine El Othmani a affirmé que les 559 personnes à bord du navire en question, des Marocains et des ressortissants étrangers résidant au Maroc, ont subi le test de dépistage « Dosage de la protéine C réactive (CRP), à ne pas confondre avec le test PCR. Et ces tests ont révélé que trois personnes étaient infectées par le covid-19.

Le chef de gouvernement a également indiqué que des équipes spécialisées ont été envoyées en France et en Italie dans le but de recueillir le plus d’informations sur la situation épidémiologique. El Othmani a aussi ajouté que chaque bateau est équipé d’un laboratoire marocain avec les moyens nécessaires de détection de cas de coronavirus.

A rappeler que ce bateau, en provenance du Sud de’Italie, et ayant à son bord 559 personnes n’a pas été autorisé à accoster au port Tanger Med, samedi dernier. Le navire de la compagnie italienne GNV (Grandi Navi Veloci) a dû ensuite rester en quarantaine pendant des heures au port espagnol de Malaga.

L.A.