Tanger Med: Les MRE s’insurgent contre les prix exorbitants de la traversée

La parlementaire PJDiste, Najia Lotfi, a déclaré à Alyaoum 24 qu’elle a adressé une correspondance au ministre de l’Equipement, du transport et de la Logistique. Elle a également évoqué ce sujet lors de la séance de questions adressées à la Commission des Affaires étrangères et des Marocains du monde. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé cette hausse qui est essentiellement due au cahier des charges imposé cette année aux sociétés maritimes, afin d’améliorer leurs services. A savoir, ne pas dépasser plus de deux heures de voyage, diminuer les heures d’attente des voyageurs, ainsi que mettre d’autres ferries à disposition en cas de panne technique. Cela s’ajoute également à l’inexistence de sociétés maritimes marocaines qui assurent ce genre de services, ce qui donne l’occasion aux sociétés étrangères d’imposer leurs conditions comme elles l’entendent.

