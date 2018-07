Tanger Med: la police et la douane ont fait une découverte fracassante

D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur du camion, de nationalité sénégalaise, a reçu ce camion de son concitoyen en France pour l’emmener au Sénégal en passant par le territoire marocain. Le mis en cause, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté et présenté à la police judiciaire au port de Tanger Med pour le complément de l’enquête, menée sous la supervision du parquet général compétent.

Les éléments de la police et de la douane au port de Tanger Med ont saisi, ce mardi, trois nouveaux fusils de chasse et d’environ 250 cartouches en possession d’un ressortissant subsaharien, a-t-on appris de source bien informée.