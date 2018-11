Tanger Med: la Douane a eu du travail ces quatre derniers jours

Les éléments de la douane opérant au port de Tanger Med ont procédé, au cours des quatre derniers jours, à la saisie d’importantes sommes d’argent en devise, d’un lot d’appareils électroniques et d’autres marchandises de contrebande, indique ce mardi une source douanière.

Les douaniers ont ainsi saisi, durant le week-end, 15.000 euros chez un Marocain résidant à l’étranger, arrivée au port de Tanger Med en provenance du port d’Algeciras.

Dans deux opérations distinctes menées lundi, les douaniers ont mis la main sur une somme de 16.700 livres Sterling et 51.000 euros, ainsi que 25 portables neufs et usagés que deux passagers tentaient de faire introduire au Maroc sans déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects, a-t-on précisé de même source.

D’un autre côté, une fouille minutieuse d’une voiture immatriculée en Espagne a permis de saisir 30 smartphones neufs et 15 usagés soigneusement dissimulés dans différentes parties du véhicule, indique la même source, ajoutant qu’une autre opération a permis de confisquer 24 smartphones, trois appareils de diagnostic automobile, et cinq écrans de projection.

S.L. (avec MAP)