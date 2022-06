Tanger Med: deux MRE pris la main dans le sac

Les éléments de la douane au port Tanger Med ont mis en échec, mercredi, une tentative de trafic de plus de 46.000 euros, sans déclaration préalable auprès des institutions financières compétentes, et d’une importante quantité de vêtements et de produits pharmaceutiques de contrebande.

« Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med passagers ont saisi 46.950 euros et une importante quantité de vêtements de marques de luxe, d’une valeur estimée à plus de 426.000 dirhams, en possession d’un Marocain résidant à l’étranger, qui tentait de les introduire sur le territoire national, sans une déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) », a indiqué une source douanière.

La personne concernée a indiqué aux éléments de la douane chargés du contrôle des véhicules qu’il ne dispose pas de biens ou de sommes d’argent à déclarer, a précisé la même source.

Lors d’une seconde opération, les éléments de la douane au port Tanger Med passagers ont avorté, ce jour-même, une tentative d’importation illégale de 462 boites de pièces de rechange dentaires et 528 unités de bandes médicales, d’une valeur estimée à 385.000 dirhams.

La source douanière a fait savoir qu’un Marocain à bord d’une voiture immatriculée en Italie tentait d’introduire ces produits sur le territoire national, ajoutant que la personne en question a affirmé qu’il ignore les dispositions juridiques relatives au transport et à l’importation de ce type de marchandises.

