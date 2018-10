Tanger Med: ce qu’a découvert la douane sous le tableau de bord d’une voiture

Les douaniers ont ainsi saisi 64 smartphones qui étaient enfouis sous le tableau de bord d’une voiture immatriculée en Espagne, arrivée en provenance du port d’Algesiras, et qu’un Marocain résidant à l’étranger tentait d’introduire au Maroc sans autorisation préalable de l’Administration des douanes et impôts indirects, a précisé la même source.

