Tanger-Med: Ce qu’a découvert la douane dans un camion

La fouille du véhicule qui s’apprêtait à quitter le territoire national par voie maritime vers l’Europe et qui transportait une cargaison de légumes, a permis de saisir la quantité de drogues dissimulée sous forme de plaques dans des réservoirs de carburant et d’appréhender le conducteur du camion, un marocain âgé de 39 ans.

