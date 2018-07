Tanger Med: bonne nouvelle pour ceux qui font la traversée

Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a annoncé une baisse des tarifs de la traversée “Marhaba” sur les lignes de Tanger Med-Algésiras et Tanger Ville-Tarifa.

La décision a été prise lors d’une réunion entre la Direction de la marine marchande et les armateurs qui exploitent ces lignes, tenue le 10 juillet, en présence des représentants de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, du ministère de l’Intérieur et des autorités portuaires compétentes. Les tarifs ont baissé suite aux réclamations faites aux services du ministère par les Marocains résidents à l’étranger (MRE) en raison de l’augmentation des tarifs de la traversée du Détroit de Gibraltar ayant atteint 30% de plus par rapport à l’année dernière, explique le ministère dans un communiqué.

Les négociations ont permis la révision des prix qui sont revenus à la normale, à savoir le prix de référence qui est celui du pack “voiture+4 passagers” désormais de 1 720 dirhams pour un aller simple et de 2 820 dirhams pour un aller-retour.

Lors de cette réunion, il a été rappelé aux armateurs le contexte global de l’opération “Marhaba”, qui est un service public suivi et régulé par l’administration pour qu’il soit adapté et qu’il puisse répondre aux attentes des MRE en termes, aussi bien, de capacité, de qualité que de prix.

Bien que ces prix soient libéralisés, le ministère a demandé aux armateurs de les revoir à la baisse pour contribuer davantage à la performance de l’opération “Marhaba” et aux attentes des passagers.

