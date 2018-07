Tanger Med-Algésiras: voici les prix officiels de la traversée

Après Ramadan et avec le lancement de la campagne Marhaba, les prix de la traversée du détroit sont montés en flèche, au grand dam des Marocains du monde totalement surpris par cette hausse.

Sur sa page officielle, le secrétaire d’Etat chargé du Transport Mohamed Najib Boulif a affirmé que plusieurs citoyens l’ont contacté pour dénoncer la hausse des prix de la traversée entre le Maroc et l’Espagne. «Après avoir pris contact avec les compagnies maritimes, je vous fais part des prix officiels de la traversée qui seront surveillés de près par le ministère pendant toute la saison», a-t-il tranché. Et d’ajouter que toute compagnie qui changera les prix sera lourdement sanctionnée.

Boulif a ainsi publié plusieurs tableaux affichant les tarifs de la traversée Tanger Med-Algésiras et Tanger Ville-Tarifa par catégorie. Pour Algésiras, le prix du billet pour un seul passager varie entre 280 et 400 dirhams tandis que la traversée de quatre personnes à bord d’une voiture coûtera entre 1670 et 3080 dirhams selon la compagnie, alors que pour Tarifa, il faut compter entre 390 et 400 dirhams pour un aller simple par personne et entre 2520 et 3080 dirhams pour quatre personnes à bord d’une voiture.

Rappelons que des médias avaient affirmé que le prix des tickets pouvait atteindre jusqu’à 5000 dirhams pour une famille de 5 personnes avec une voiture.

