Tanger: macabre découverte dans une benne à ordures

Les autorités sécuritaires ont découvert, mardi dernier, le cadavre d’un nourrisson de sexe féminin, à Tanger. L’innocente petite victime a été retrouvée dans une benne à ordures, au quartier Bir Chifa, dans l’Arrondissement de Makada.

Selon une source fiable, le cadavre a été retrouvé par des employées communaux alors qu’ils accomplissaient leur travail quotidien de voirie. Et la macabre découverte n’a pas manqué de provoquer l’indignation et la révolte des riverains du quartier Bir Chifa.

Le cadavre de la petite victime a été transféré à la morgue pour y subir l’autopsie d’usage dans ces cas. Et une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances de cet infanticide.

L.A.