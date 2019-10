Tanger: lourde peine pour le voleur “généreux”

L’on se rappelle l’affaire rocambolesque qui s’était produite en juillet dernier, à Tanger. Celle d’un individu qui, après avoir volé une très grosse somme d’argent, s’était mis dans la tête l’idée de jeter des billets en pleine avenue.

Eh bien, cette personne vient d’être condamnée, mercredi dernier, à 10 ans de prison ferme par la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger.

Un enregistrement vidéo n’avait rien raté de la scène, en juillet 2019, quand le mis en cause, poursuivi par des jeunes dans le but de l’arrêter, s’était mis à jeter les billets, sans doute pensant qu’ainsi ses poursuivants ramasseraient l’argent et qu’il pourrait alors prendre la poudre d’escampette.

Le gros butin provenait du vol qu’il avait perpétré dans un grand magasin tangérois d’appareils électroménagers.

