Tanger: l’incendie d’un atelier clandestin fait plusieurs victimes

Plusieurs personnes exerçant dans un atelier clandestin, à Tanger, ont été victimes de blessures de différents degrés dans un incendie qui s’y est produit..

Le sinistre a eu lieu dans un atelier clandestin de peinture de voitures, jeudi 27 janvier, au quartier « Zyatane », dans la zone de Boukhalef, à Tanger. Selon une source de Le Site info, le feu a pris dans un dépôt clandestin de carburant et a provoqué des brûlures diverses à des éléments des sapeurs-pompiers, à un élément de la Sûreté nationale, ainsi qu’à plusieurs citoyens.

D’après la même source, l’incendie a provoqué une explosion et l’effondrement d’un mur se trouvant à proximité de l’atelier clandestin. Et d’ajouter que le sinistre a aussitôt alerté les services sécuritaires et qu’une enquête a été diligentée ayant pour but de déterminer les circonstances de l’existence de cet atelier et du dépôt de carburant qui s’y trouvait.

L.A.