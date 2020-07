L’association nationale des cafés et restaurants a décidé les cafés de Tanger et Assilah vont fermer à 20 heures à cause de la situation sanitaire jugée inquiétante.

Un communiqué du bureau régional de l’Association indique que tous les cafés de Tanger et Assilah doivent fermer à cette heure-ci et ce jusqu’à nouvel ordre. Les restaurants, en revanche, ne sont pas concernés par cette décision et resteront ouverts jusqu’à 23h.

Par ailleurs, l’association appelle les professionnels à respecter les mesure de sécurité sanitaire. Elle a d’ailleurs menacé « tout établissement qui ne respecterait pas la décision » de fermeture.

M.F.