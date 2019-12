Tanger: l’écrivain marocain Lotfi Akalay est décédé

L’écrivain marocain Lotfi Akalay est décédé ce mercredi 18 décembre à l’âge de 76 ans. Le défunt, originaire de Tanger, était chroniqueur et a publié plusieurs articles à Al Bayane, La vie économique, Charlie Hebdo et Jeune Afrique. Lotfi Akalay avait également présenté une émission sur le jazz et la musique classique sur les ondes de Médi 1.

Né en 1943, il publie en 1996 son premier roman Les nuits d´Azed et en 1998, Ibn Battouta, Prince des Voyageurs. Il a fait des études en économies et en sciences politiques à Paris avant d’ouvrir une agence de voyages à Tanger.

H.M.