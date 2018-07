Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu, ce lundi au Palais Marshane à Tanger, José Luis Rodriguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol et Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération.

