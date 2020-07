Tanger: le reconfinement concerne-t-il aussi la réouverture des mosquées?

Depuis lundi 13 juillet, les mesures d’état d’urgence sanitaire concernant la ville Tanger ont été durcies et ce, à cause de l’apparition de plusieurs foyers de contamination au Covid-19.

Cependant, les habitants se posent la question à propos de la réouverture des mosquées. Ils se demandent si ce durcissement des mesures d’état d’urgence concernera également les lieux de culte qui, normalement, doivent être rouverts à partir du 15 juillet, aux quatre coins du Royaume.

Un acteur des droits de l’Homme de Tanger déclaré à Le Site Info qu’il est fort improbable que la réouverture des mosquées de Tanger soit autorisée. « Les mesures décidées par le ministère de l’Intérieur ne laissent aucun doute là-dessus! », a souligné notre source.

Et d’ajouter que les Tangérois se doivent dorénavant d’obtempérer aux instructions et recommandations des autorités locales et de ne quitter leurs domiciles qu’en cas d’urgence extrême.

Il s’agit là de conditions sine qua non ayant l’objectif préventif susceptible d’endiguer le risque de transmission du nouveau coronavirus, a tenu à prévenir l’acteur des droits de l’Homme.

L.A.