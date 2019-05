Un véhicule s’est renversé sur un pont à Tanger suite à une perte de contrôle survenue en début d’après-midi, ce lundi à la ville de Tanger. Les éléments de protection civile et de la police judiciaire se sont rendus sur les lieux, aussitôt alertés.

L’homme a réussi à sortir du véhicule et il a été transporté à l’hôpital pour soigner des blessures mineures, indique une source bien informée à Le Site Info. Et d’ajouter que la voiture s’est renversée à cause de l’excès de vitesse.

Tanger : le pire a été évité de justesse avant le “ftour”Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet accident.

N.K