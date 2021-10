Tanger: le pensionnaire d’un orphelinat raconte son calvaire (VIDEO)

Des pensionnaires d’un orphelinat de Tanger pointent du doigt les conditions déplorables qu’ils vivent au quotidien au sein de cet établissement.

L’un deux, Anas Bensaid, a déclaré à Le Site info que les pensionnaires sont contraints de vivre dans la précarité la plus complète et que certains parmi eux ont dû quitter leurs études et survivent dans la rue, seul refuge, dans un un état de clochardisation.

Et d’ajouter que les pensionnaires mineurs trouvent de grandes difficultés à poursuivre leurs études et n’ont pas la latitude de défendre leurs droits, la rue étant la seule solution d’échapper à l’amertume de leur quotidien. Anas Bensaid a également précisé que les pensionnaires de cet orphelinat tangérois subissent marginalisation, privation et harcèlement.

Par ailleurs, un autre pensionnaire a renchéri en racontant les conditions désastreuses qu’il subit au sein de l’établissement de bienfaisance, ne trouvant d’autre issue que la rue et la clochardisation. Tous sont unanimes à lancer un appel désespéré aux autorités concernées de venir à la rescousse et les aider à trouver une vue digne et salvatrice.

L.A.