Tanger: le manque à gagner pour les hôteliers sans le roi Salmane

Bref, pour un séjour d’un mois, on estime le coût à pas moins de 9 millions de dollars. Difficile pour les hôteliers de trouver des touristes aussi dépensiers. Mais étant donné les relations tendues entre le Maroc et l’Arabie saoudite, depuis que ce pays a fait campagne contre la candidature du Maroc pour le Mondial 2026, bon nombre de Marocains préfèrent se passer volontiers de l’argent des Saoudiens!

La presse marocaine avait évoqué la location de plus de 800 chambres dans des hôtels 5 étoiles, la nuitée variant entre 200 et 500 dollars. Le prix de revient de chaque chambre est évalué en moyenne à 300 dollars par jour. Prix qu’il faut multiplier par 800, ce qui donne une dépense de l’ordre de 240.000 dollars par jour.

Chaque année, le roi Salmane passe du bon temps dans la ville du Détroit, accompagné d’une importante délégation de près de 1000 personnes. L’année dernière, quelque 900 chambres dans des hôtels 5 étoiles ont été réservés et 400 voitures de luxe ont été louées. Sans omettre le recours à plus de 100 chauffeurs et le double en employés domestiques.