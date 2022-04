Tanger: le démenti du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a démenti, vendredi, les fausses informations faisant état du transfert de matériel médical du Centre hospitalier régional (CHR) Mohammed V de Tanger au Centre médical de proximité de Beni Makada.

Dans une mise au point, le CHR Mohammed V a affirmé que « suite aux fausses informations relayées par certains médias et réseaux sociaux, faisant état du transfert d’équipements médicaux du CHR Mohammed V au Centre médical de proximité de Beni Makada, l’administration de l’hôpital dément catégoriquement les fausses informations publiées ».

Le CHR Mohammed V a précisé que « la visite du ministre de la Santé et de la protection sociale a été l’occasion de s’enquérir de l’ensemble du matériel médical qui a été remis à l’administration du Centre médical de proximité de Beni Makada il y a environ trois ans, sachant que l’équipement médical de ce centre a été complété à travers des bons de commandes ».

« L’administration du CHR Mohammed V de Tanger indique, en fournissant ces données, qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de tous ceux qui véhiculent ces fausses informations visant à semer la zizanie et à induire l’opinion publique en erreur », a noté la même source.

Il convient de noter que le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a effectué, mercredi, une deuxième visite d’inspection au Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, situé dans l’arrondissement de Beni Makada à Tanger.

Ait Taleb et la délégation l’accompagnant se sont arrêtés sur la mise en oeuvre des remarques et observations formulées lors de la visite précédente à cet établissement de santé, et ont constaté, de manière tangible, que tous les dysfonctionnements enregistrés précédemment ont été résolus et l’ensemble des problèmes techniques ont été réglés.

S.L. (avec MAP)