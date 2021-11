Tanger. Le décès de sa fille serait lié au vaccin anti-Covid: il témoigne (VIDEO)

Le père de la jeune fille décédée à Tanger a affirmé que la cause de la mort de sa fille est due à la prise de la deuxième dose du vaccin contre la covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, le papa éploré a précisé que sa fille, diabétique et étudiante à la faculté, a été hospitalisée quatre jours en salle de réanimation. Et ce, après avoir reçu la seconde dose du vaccin Pfizer, alors qu’elle aurait préféré bénéficier du vaccin AstraZeneca, à l’instar de sa premiers dose, et a rendu l’âme après être entrée dans un état comateux.

L.A.