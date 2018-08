Tanger: le célèbre café “Hafa” ferme ses portes

C’est une bien triste nouvelle pour les amoureux de Tanger: le café mythique “Hafa” a fermé ses portes samedi dernier. La raison? Une terrasse du café aurait été construite sans autorisation et les autorités ont donc décidé de détruire une partie du café.

Dans une déclaration à Hespress, Abderrahman El Akel, le propriétaire du café s’est dit surpris par la décision des autorités qui ne l’auraient pas averti avant d’intervenir. “Ils sont venus sans prévenir et ont dit aux gens qui étaient attablés de quitter les lieux”, a-t-il affirmé, ajoutant que les autorités ne donnent pas habituellement de permis pour autoriser de telles constructions. “C’est dommage pour le tourisme et l’image de la ville, ils auraient pu me prévenir”, se lamente Abderrahman El Akel.

Rappelons que ce café est un lieu qui date de 1921. Avec une vue sublime, le lieu a accueilli des stars du monde entier comme Paul Bowles, Mohamed Choukri, Jean Genet, les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Sean Connery, William Burroughs et bien d’autres… Espérons que cette fermeture soit temporaire.

S.L.