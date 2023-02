Tanger: la vidéo d’une agression fait réagir la police

La préfecture de police de Tanger a rapidement et efficacement interagi avec une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans la matinée du jeudi 23 février.

L’enregistrement en question faisait voir une tentative d’agression et de vol au quartier Dar Mouigna de la ville.

Les investigations menées, qui s’en ont suivi, ont révélé qu’il s’agit d’une affaire de juridiction répressive, entre les mains des services de la police judiciaire de l’arrondissement de police de Bni Makada.

Et l’enquête menée sur cette affaire a permis aux limiers de la Sûreté nationale d’arrêter le mis en cause, en un temps record, dans l’après-midi du même jour de la publication de la vidéo.

L’individu, âgé de 18 ans, a été place en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent. Et ce, dans le but d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire d’agression.

Alors que l’enquête s’est poursuivie afin de procéder à l’interpellation d’une autre personne, soupçonnée de perpétrer les mêmes actes criminels, elle aussi.

M.R.