Tanger: la vidéo d’un chat maltraité indigne la Toile

Depuis lundi, une vidéo circule sur la Toile, ne manquant pas de provoquer l’ire des internautes. Dans cet extrait, qui aurait été filmé à Tanger, un jeune homme maltraite un chat, sans la moindre once d’humanité, et s’attire les foudres de la Toile. Il a en effet donné un violent coup de pied à un chat et l’envoie valser quelques mètres plus loin avant que ce dernier ne tombe d’une falaise.

La vidéo a immédiatement fait réagir les internautes qui ont exprimé leur colère suite à cet acte irresponsable. Ils ont d’ailleurs appelé les responsables à intervenir et mettre la main sur le jeune homme afin d’être puni par la loi.

Certains ont même lancé une campagne contre le mis en cause et piraté ses réseaux sociaux pour dénoncer son comportement totalement inconcevable. Le hashtag «Arrêtez de tuer les animaux» a aussi été lancé.

N.M.