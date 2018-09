Tanger: la vidéo de l’agression de deux prostituées fait réagir la police

Les deux filles ont déclaré avoir été battues par une personne de leur connaissance, que la police a identifié et arrêté sur le lieu de l’incident. L’agresseur a ensuite été présenté devant le procureur général pour “coups” et “état d’ébriété sur la voie publique”.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK