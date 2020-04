Tanger: la marâtre tortionnaire interpellée et placée en garde à vue

La vidéo a horrifié les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, la nuit du samedi 26 avril. Comment un être humain peut-il ainsi être dénué de toute humanité et faire preuve d’autant de cruauté envers un autre être humain, de surcroît son beau-fils handicapé?

Eh bien, c’est le terrain de “prédilection” de cette mégère sans coeur, filmée en train d’agresser, verbalement et physiquement, avec une rare violence. Son punching-ball et son déversoir d’insultes est Hamza, le fils de son mari et dont la mère, divorcée ne vit plus à Tanger.

Selon les internautes, c’est lui qui a eu l’idée de placer son téléphone portable à l’endroit convenable pour pouvoir filmer une des scènes terribles dont il est victime… sous les yeux lâches de son géniteur.

Des sources de Le Site info ont révélé que le parquet général compétent de Tanger a ordonné l’arrestation de la mise en cause, que la vidéo montre dangereusement déchaînée, hystérique, incontrôlable et violente. Elle a été placée en garde à vue au siège de la brigade de la Gendarmerie royale de la ville, en attendant un complément d’enquête sur cette douloureuse affaire et sur les mobiles de cette tortionnaire.

A signaler qu’avant l’interpellation de la mise en cause, des associations oeuvrant dans la défense des droits humains étaient montées au créneau, demandant aux autorités compétences de diligenter des investigations à ce sujet et de rendre justice à Hamza en arrêtant l’épouse du père. Mais également ce dernier pour non assistance à personne en danger.

Il est à noter que la maman réside actuellement à Kénitra depuis son divorce et vivote comme vendeuse de pain. Les associations précitées pensent que le mieux pour l’enfant est de vivre auprès d’elle, mais l’état d’urgence interdit le déplacement inter-villes.

A moins que les autorités ne fassent une exception humanitaire, permettant à Hamza de quitter Tanger pour rejoindre sa maman!

Larbi Alaoui