Tanger: la Garde Royale exécute les instructions du roi Mohammed VI

En exécution des Hautes Instructions Royales, la Garde Royale organise, à Tanger au cours du mois sacré du Ramadan et à l’instar des années précédentes, la distribution de repas du “Ftour” au profit de familles nécessiteuses. L’opération, qui se poursuit pendant tout le mois sacré, consiste en la distribution aux personnes démunies de 350 repas de Ftour complets par jour.

Un communiqué de la Garde Royale avait annoncé que des opérations de distribution quotidienne de 5.000 repas du “Ftour” se déroulent au niveau de 13 points dont 6 à Rabat (Dar Es-Salam, Souissi, Touargas, l’hôpital Moulay Abdellah d’Oncologie, l’hôpital Avicenne et l’hôpital des enfants), 3 à Salé (Mâamoura, Kariat Oulad Moussa et Hay Es-Salam) et 4, respectivement, à Tanger, Tétouan, Marrakech et N’Khilat (Rommani).

L’opération de distribution s’effectue en présence de représentants des autorités locales et de cadres de la Garde Royale.

