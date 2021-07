Tanger: Kawtar, l’étudiante portée disparue, enfin retrouvée

Kawtar Sebbar, la jeune Tangéroise portée disparue depuis jeudi dernier, a été enfin retrouvée. Sur son compte Facebook, la frère de l’étudiante a indiqué que cette dernière a été retrouvée grâce à la mobilisation des autorités locales et de la société civile, précisant qu’elle est saine et sauve.

Kawtar, étudiante en économie à la faculté de Tanger, est sortie jeudi de chez elle afin de déposer son projet de fin d’études. Elle devait par la suite se diriger vers une salle de sport et retourner à la maison.

«Kawtar n’est pas revenue est son téléphone était éteint. A 23h55, nous nous sommes rendus au commissariat le plus proche pour alerter la police. Son nom ne figurait pas non plus dans la liste des patients admis à l’hôpital Mohammed V de Tanger», confie la même source.

H.M.