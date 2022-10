Tanger. Incendie dans un bus: les précisions d’Alsa

Vendredi 7 octobre 2022, à 8h10min, un incendie s’est déclaré dans un bus au niveau du centre commercial Socco Alto causant des dégâts matériels.

En effet, dès la détection de l’émission d’une fumée, le conducteur, bien formé à la gestion de situations de risque, a procédé à l’évacuation du bus de manière fluide et organisée permettant ainsi de préserver l’ensemble des voyageurs et n’entrainant aucune victime, indique un communiqué l’Alsa.

« Les premières vérifications ont permis d’écarter la responsabilité du conducteur dans cet incident. Elles ont également montré que le bus en question est soumis à un entretien minutieux et régulier, au même titre que le reste de la flotte desservant la ville de Tanger », précise le communiqué. « Le dernier contrôle date du 14 septembre 2022 et n’a montré aucune anomalie ou irrégularité ».

La société déléguée a lancé une opération de vérification approfondie, avec l’intervention d’une entreprise internationale spécialisée dans ce type de sinistres et d’un expert nommé par l’autorité délégante, pour définir les causes de cet incident.

Rappelons que Alsa, société déléguée, place la sécurité des citoyennes et citoyens et de ses collaboratrices et collaborateurs au sommet de ses priorités.

L’entreprise déploie un plan d’actions solide soutenu par des moyens efficaces, ayant permis de réduire de 85% le nombre d’accidents entre 2012 et 2022. Alsa a enregistré 0 accident mortel durant les 2 dernières années.