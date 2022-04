Tanger: immersion dans le nouveau centre d’interprétation du patrimoine Perdicaris (VIDEO)

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Perdicaris a été inauguré, samedi dans le parc urbain Perdicaris-Rmilat, à l’ouest de Tanger, dans le cadre du « Mois du Patrimoine ».

Le Château Perdicaris, construit par le citoyen américain d’origine grecque en 1878, à 6 kilomètres du cœur de Tanger, au milieu de la forêt de Rmilat pour soigner au grand air sa femme atteinte de tuberculose, a été transformé en un musée qui expose l’histoire du personnage d’Ion Perdicaris et la biodiversité de cette région.

L’architecture de cette demeure, érigée sur une colline surplombant le détroit de Gibraltar, se caractérise par l’adoption d’un style architectural composite alliant l’anglo-saxon Queen Anne, le style classique et le médiévale évoquant la forme des châteaux de l’Europe médiévale.

Au rez-de-chaussée est exposé l’histoire du personnage d’Ion Perdicaris et de sa résidence, ainsi que le contexte historique générale de Tanger internationale, diplomatique et multiculturelle à travers une exposition d’objets du quotidien, de cartes et de photographes.

A l’étage, l’exposition traite de la diversité et de la richesse biologique de la forêt Rmilat à travers une exposition picturale pédagogique illustrant quelques espèces de la faune et de la flore de la région, ainsi que certaines espèces de la faune et de la flore à la forêt de Rmilat, considérée comme site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) et aménagée en parc naturel urbain.

A cette occasion, une table ronde a été organisée sous le thème « Conservation du patrimoine architectural » en coopération entre la Conservation régionale du patrimoine et l’Ordre des architectes, au cours de laquelle il a été procédé à la présentation d’un ensemble d’expériences de valorisation et de préservation du patrimoine architectural et archéologique de la région.

M.S.