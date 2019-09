Tanger: des responsables militaires risquent gros

Le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue a fait tomber plusieurs responsables des forces auxiliaires. Selon Al Massae, ces derniers facilitaient le trafic par voie maritime.

Les premières investigations ont révélé l’identité de certains responsables impliqués grâce à des conversations téléphoniques, rapporte le journal. Et d’ajouter que les services de la gendarmerie royale ont interrogé un responsable fraîchement muté à Tanger après avoir travaillé pendant plusieurs années dans les régions du sud. Ce dernier a finalement révélé qu’il était également impliqué dans ledit réseau international.

Les mis en cause seront déférés devant le tribunal militaire et poursuivis pour fautes graves et violation des instructions. Une enquête sera également ouverte au sujet de certains responsables dans la région du nord, qui auraient fait fortune en un temps record.

S.L.