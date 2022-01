Tanger: des ouvrières sans couverture sociale depuis plus de 25 ans (VIDEO)

Des dizaines d’ouvrières, exerçant dans une usine de produits de la mer, dont le décorticage de crevettes, ont organisé un sit-in à Tanger, mercredi 19 janvier, en protestation contre l’ignorance manifeste de leur cahier revendicatif par la direction.

Ces ouvrières ont scandé de nombreux slogans et brandi plusieurs banderoles, dénonçant la situation déplorable qu’elles vivent. Ceci, alors que les portes d’un dialogue sérieux leur ont été fermées. Dans une déclaration à Le Site info, l’une d’elles a révélé que parmi ses collègues, nombreuses sont celles qui travaillent dans cette usine depuis plus de 25 ans et n’ont jamais bénéficié de nulle couverture sociale.

Elle a poursuivi que leurs droits dans cette usine sont bafoués et que le patron refuse d’ouvrir un dialogue franc avec elles.

L.A.