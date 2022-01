Tanger: des noms de rues font polémique

Cela sent la morue à Tanger! Drôle et écailleuse idée d’avoir affublé de noms de poissons et de crustacés à de nombreuses rues tangéroises! Certes, le poisson est si délicieux dans la capitale du Détroit et donne envie de fritures succulentes, de tajines si bien mijotés et de fruits de mer de toutes sorte.

Mais n’est-ce pas pousser le bouchon de l’hameçon trop loin que de donner aux belles avenues et rues de la belle Tanger des noms de sardines, d’anchois, de congres de merlans? Faire des yeux de merlan frit aux citoyens tangérois et aux touristes locaux, cela dépasse l’entendement et laisse muet comme une carpe!

Cela se passe particulièrement dans les quartiers de Tanja Balia (le Vieux Tanger), arrondissement de Chraf-Mghogha, et a fait légitimement réagir les réseaux sociaux. Ledit arrondissement a en effet nommé plus de 41 nouveaux noms à des rues et à de nouveaux édifices. De la rue du Requin, à celle de l’Araignée bleue, en passant par la rue de la Sardine, celle du Thon, sans oublier la rue du Maquereau, appelé communément « kabaila-zaroug » à Tanger.

Les avis des internautes sont partagés concernant cette initiative poissonneuse. Alors que certains n’ont trouvé rien à redire sur ces nouveaux noms et qu’ils considèrent qu’il n’y a aucune raison de s’en offusquer, d’autres citoyens, en revanche, ont vivement exprimé leur désapprobation et ne comprennent pas le but de ces appellations saugrenues de noms de poissons à des rues tangéroises.

Larbi Alaoui