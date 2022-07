Tanger: des mesures strictes pour l’Aïd al-Adha

A l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Adha, le wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a décidé l’interdiction de la grillade des têtes et des pattes d’ovins et de caprins dans l’espace public, avenues, rues, routes…

Selon le document, dont Le Site info a pris connaissance, le wali a également ajouté qu’en plus des locaux professionnels, il a été décidé de dédier, de façon temporaire, d’autres endroits pour la grillade, dans les annexes administratives dont les autorités locales fixeront les sites par l’intermédiaire d’une commission locale mixte.

Cette décision fait suite aux prérogatives attribuées au président du Conseil communal de Tanger, concernant le domaine de la police administrative, ainsi que dans le souci de la commune de préserver la propreté et l’hygiène des avenues, rues et routes de la ville, de garantir la sécurité de la circulation et préserver la santé publique. Mais aussi, vu les traces négatives occasionnées par le phénomène de la grillade des têtes des bêtes sacrifiées, l’amas nauséabond de détritus et d’ordures et l’entrave à la circulation en ville.

L.A.