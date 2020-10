Tanger: des horaires plus souples pour les cafés et restaurants

Les autorités de la préfecture de Tanger se dirigent vers un allègement des mesures d’état d’urgence sanitaire, en ce qui concerne les restaurants et les cafés de la capitale du Détroit.

Ainsi, une source fiable de Le Site Info a révélé qu’un changement d’horaires est prévu pour les établissements précités. Le nouvel horaire de fermeture des cafés tangérois sera désormais fixé à 23 heures, tandis que les restaurants resteront ouverts jusqu’à minuit.

Ces nouvelles décisions des autorités sont la conséquence de la situation épidémiologique actuelle, inhérente à l’amélioration des indicateurs des cas confirmés de covid-19 et des décès causés par la pandémie. Et ce, après l’augmentation alarmante du nombre de personnes ayant contracté le nouveau coronavirus, à Tanger et sa région.

Pour rappel, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré pendant les dernières 24 heures, 27 nouveaux cas confirmés. Ce qui signifie, qu’au total, le nombre de cas avérés est passé à 13164 personnes et 3 décès.

Ces nouveaux cas sont de 8 à Tanger, de 7 à Tétouan et de 10 à Larache. Quant aux villes de Fnideq, Ouezzane et M’diq, elles comptent un seul cas confirmé pour chacune.

Larbi Alaoui et Khadija Chafi