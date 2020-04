Tanger: des drones pour sensibiliser aux dangers du covid-19

Selon le site “alyaoum24”, les autorités locales de Tanger ont innové afin de sensibiliser les citoyens aux dangers du nouveau coronavirus.

En effet, depuis mardi 21 avril, ce sont des drones qui ont été utilisés pour cette campagne de sensibilisation. Ainsi, en collaboration avec une entreprise aéronautique, les autorités tangéroises se sont servies de ces aéronefs sans pilote, munis de hauts-parleurs, en vue d’adresser des messages de prévention à la population.

La même source rapporte que le directeur d’une start-up spécialisée en drones a révélé que cette initiative a été celle de son entreprise, dans l’objectif d’apporter soutien et assistance aux autorités de la capitale du Détroit.

Yassine Benjdia a aussi ajouté que l’expérience avait été précédemment tentée avec succès dans d’autres villes marocaines, telles que Casablanca et Marrakech. Et de préciser que les drones utilisés peuvent s’élever à une altitude de 500 mètres au- dessus du sol et sont télécommandés à distance.

L’initiative a fortement et agréablement surpris les habitants qui ont manifesté leur adhésion à cette idée et l’ont applaudie à tout rompre pendant le survol des drones dans le ciel tangérois, a souligné le site.

Larbi Alaoui