Tanger: démantèlement d’un réseau d’immigration clandestine

Et d’ajouter que les mis en cause ont été remis à la police judiciaire de la wilaya de Tanger pour complément d’enquête sous la supervision du parquet général compétent.

Une source policière a déclaré à la MAP que les recherches menées, suite à une opération de suivi et de surveillance, ont permis d’arrêter les quatre suspects (M.M., B.B., A.B., et R.D.) dans un café de Tanger, ajoutant que l’opération a été également soldée par la saisie de deux voitures, d’une importante somme d’argent, d’un lot de téléphones portables et d’une arme blanche.