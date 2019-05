Tanger: découvrez le nouveau tunnel souterrain Mesnana (PHOTOS)

Les autorités de Tanger ont ouvert à la circulation ce samedi 11 mai le nouveau tunnel souterrain du quartier Mesnana qui contribuera à fluidifier la circulation. Ce nouveau tunnel, le 6ème de la ville, fait partie des projets de développement de Tanger-Métropole auquel un budget de 53 millions de dirhams a été alloué.

L’ouverture de ce nouveau tunnel a été largement apprécié par les conducteurs, accablés par les bouchons qui bloquaient la circulation.

Rappelons que le roi Mohammed VI avait lancé en 2013 le programme Tanger-Métropole pour le développement intégré, équilibré et inclusif de la ville du détroit. Ce programme est conçu pour être un modèle urbain inédit au Maroc et sur la rive sud de la Méditerranée, il permettra à la ville du détroit de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales.

Ce programme prévoit la création et la mise en place d’une armature de transport adéquate qui va permettre la fluidité de la circulation et le désengorgement de la ville. Cela permettra de maitriser et d’anticiper les flux de circulation dans un objectif de réorganisation spatiale et économique.

