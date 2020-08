Tanger/covid-19: tests obligatoires pour les salons de coiffure

Les autorités de Tanger ont entrepris une large campagne visant à faire effectuer des analyses laborantines et des tests de dépistage du nouveau coronavirus au sein des salons de coiffure.

Ces derniers ne peuvent exercer leurs activités qu’après lesdits tests et analyses, ont décidé les autorités, selon des sources de Le Site info. Et ce, dans le but sanitaire de s’assurer que les clients n’encourent aucun risque de transmission de la covid-19.

Les mêmes sources soulignent qu’une liste d’inscription des noms des concernés a été établie afin d’effectuer les analyses et les tests de dépistage. Il a été aussi demandé aux propriétaires des salons de coiffure tangérois de mettre à disposition un document mentionnant certaines informations concernant leurs clients.

Par ailleurs, les autorités de Tétouan ont entrepris la même campagne et nombreux sont des propriétaires de salons de coiffure qui ont effectué les analyses et les tests prescrits.

A Tanger, en plus des salons de coiffure, les propriétaires des cafés et des restaurants ont été également assujettis à la même mesure décidée par les autorités de la ville.

A.Z.