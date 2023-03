Tanger: ce que l’on sait sur la femme ayant accouché dans un jardin

Après la dame qui a accouché à l’intérieur du jardin du Centre hospitalier provincial (CHP) Lalla Hasna, de la ville de Youssoufia, voilà qu’une autre affaire du genre se serait produite à Tanger!

En effet, une femme enceinte a dû accoucher à proximité de l’hôpital Mohammed V de Tanger. Et selon le mari de cette dame, les rumeurs colportées sur le refus de l’établissement hospitalier de recevoir son épouse enceinte sont fausses et sans nul fondement.

La vérité, a-t-il affirmé , c’est que la médecin qui a ausculté sa femme a demandé au couple d’effectuer des analyses permettant de suivre l’état de grossesse de son épouse.

Et dans un enregistrement vidéo, dont Le Site info a pris connaissance, le mari a affirmé que lorsque sa femme et lui ont quitté l’hôpital pour aller effectuer les analyses demandées, son épouse a ressenti de fortes et douloureuses contractions l’ayant obligée d’accoucher non loin de l’établissement hospitalier.

Et d’assurer que sa femme a été aussitôt transférée d’urgence à la salle de réanimation de l’hôpital Mohammed V pour y recevoir les soins nécessaires à son état.

L.A.