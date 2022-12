Tanger: « Ba Aziz », l’ami des chats, lance un appel au wali de la Région (VIDEO)

« Ba Aziz », -ainsi l’appellent affectueusement et respectueusement les personnes qui le connaissent-, est un sans domicile fixe, vivant à Tanger et consacrant son temps à s’occuper des chats de gouttière de la ville et ce, malgré les conditions pénibles de vie de sans-abri et de clochard qu’il mène.

Et cet « ami des chats » a lancé un appel au wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sollicitant son intervention dans le but de l’aider à trouver un espace propice, une sorte d’hospice ou de refuge, où il puisse nourrir et loger ces animaux domestiques errants en ville .

En attendant, « Ba Aziz » a déclaré à Le Site info qu’il continue à s’occuper amoureusement de « ses » chats auxquels il va à la pêche pour leur offrir du poisson ou auxquels il achète du riz, avec ses « maigres » ressources, euphémisme pour « absence véritable » de ressources pécuniaires.

Ce véritable ami des bêtes nous a aussi précisé qu’il connaît chacun de « ses chats », un par un, tout en assurant prendre très au sérieux les tâches qu’il accomplit au quotidien au profit de ces pauvres petit mammifères sans maître, ni foyer, en somme, comme lui-même, hélas!

En plus de leur nourriture, il prend soin de les protéger des intempéries et va même jusqu’à essayer de trouver de l’argent pour leur acheter des traitements anti-puces ou des médicaments pour d’autres maladies courantes de chats, a encore tenu à souligner ce brave homme, cet ami des chats, qu’est » Ba Aziz ».

