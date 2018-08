Tanger aura aussi sa “Grande roue”

Ce projet, qui comprendra la plus grande roue géante en Europe du sud et en Afrique, est de nature à stimuler davantage la création d’emplois à Tanger, et à donner un nouvel élan à l’offre touristique de la ville du Détroit.

Les détails du projet ont été discutés lors d’une réunion tenue vendredi entre une délégation de la Commune de Tanger, conduite par le maire de la ville, Mohamed Bachir Abdellaoui, et deux jeunes Marocains résidant à l’étranger (France et Etats-Unis).