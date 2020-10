Tanger: après le suicide de leur collègue, les professionnels du mariage haussent le ton

Les professionnels des fêtes et de mariage sont descendus dans la rue, cette semaine à Tanger, pour protester contre la suspension continue de leurs activités. Le secteur est l’un des plus touchés par la crise du coronavirus, les fêtes et les mariages étant interdits, sur l’ensemble du territoire national, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire en mars dernier.

Selon une source de Le Site info, la crise qui frappe le secteur a poussé l’un des professionnels à mettre fin à ses jours à Tanger, à cause de sa situation financière précaire et de ses dettes impayées. Notre source ajoute que les professionnels du secteur demandent la reprise de l’activité afin de retrouver leur travail et leur unique source de revenu.

