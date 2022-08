Taghbalout, l’endroit idéal pour fuir la canicule et retrouver un peu de fraîcheur (VIDEO)

Alors que la canicule bat son plein à Béni Mellal, les habitants de cette ville ne trouvent mieux que d’investir la petite localité de Taghbaloute (2 km de Ksiba) pour tenter de trouver un tant soit peu de fraîcheur en ces temps de chaleur extrême.

Dans cette petite localité surnommée Perle de l’Atlas, la chaleur étouffante qui sévit à Béni Mellal s’estompe à la faveur d’un air frais qui descend tout droit des sources qui dévalent des hauteurs de la ville de Ksiba.

Les Mellalis tentent, tant bien que mal, de se rafraîchir et par la même occasion découvrir la beauté envoûtante de cette localité qui culmine à 1.200 mètres d’altitude.

Taghbaloute, riche en chênes verts et en genévriers, est connue pour son climat frais le long de l’été. En effet, la température change radicalement entre Béni Mellal et Ksiba pour offrir aux visiteurs un espace privilégié pour le rafraîchissement du corps et de l’esprit et un moment de béatitude, de détente et de ressourcement.

Taghbalout qui veut dire en amazighe « Source d’eau douce », est une véritable source de fraîcheur pour les habitants de Béni Mellal où le thermomètre indique des températures dépassant les 48° celsius.

Elle constitue un refuge idéal pour fuir la chaleur brûlante grâce à ses multiples cours d’eau qui coulent depuis les chaînes de montagnes du Moyen Atlas.

Dans des déclarations à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, nombre de visiteurs de cette localité ont indiqué que Taghbaloute offre un espace privilégié à la détente et au dépaysement, rappelant qu’elle reste le refuge idéal en ces jours caniculaires.

« Avant le coucher du soleil nous investissons souvent cette localité à la recherche d’un bol d’air frais » ont-ils dit, relevant que la verdure de l’espace et ses paysages idylliques offrent un peu d’ombre aux visiteurs fuyant la canicule pour se ruer vers Taghbaloute.

Situé à 2 km d’El Ksiba, le site touristique de Taghbaloute comprend sources et ruisseaux et se distingue par la diversité de ses arbres pins, acacias et peupliers frênes.

El Ksiba est une zone reliant le moyen Atlas avec le Haut Atlas, c’est une région montagneuse au climat continental. Chaque hiver, elle connaît d’importantes et fortes chutes de neige.