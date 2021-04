Taghazout: un jeune homme sans vie retrouvé à son domicile

Un jeune homme a été retrouvé mort, jeudi, à son domicile dans la région de Taghazout, aux environs d’Agadir.

Selon une source de Le Site Info, le défunt, âgé de 27 ans, aurait mis fin à ses jours en ingurgitant une substance toxique.

Le corps du défunt a été transféré à la morgue de l’hôpital régional Hassan II pour autopsie. Et ce, dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

M.F.