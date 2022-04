Tables ronde organisée par Horizon press: Focus sur Fès-Meknès (VIDEO)

L’événement se déroule ce mardi à Fès. Il s’agit du deuxième volet des tables rondes organisées par Horizon press sur la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement. Thème du jour: Challenges de Fès-Meknès pour une nouvelle politique de développement régional. Nous avons mis en place deux panels pour deux débats.

Panel 1.

Fès-Meknès : Un modèle de gouvernance et de pilotage de grands chantiers de développement

Afin de déployer sur le terrain les orientations de la régionalisation avancée, croisées aux ambitions du Nouveau Modèle de Développement (NMD), les instances régionales ont un rôle crucial à jouer via la mise en place d’une gouvernance claire et des outils et programmes stratégiques (PDR, SRAT, PRDTS, Réhabilitation et mise en valeur des Médinas, etc.) ainsi qu’à travers l’activation de mécanismes de transfert des compétences de l’état vers les Régions.

C’est dans ce cadre que ce premier panel s’attèlera à décortiquer les actions des acteurs régionaux au service du développement, et ce, en abordant des questions qui s’articulent autour de la gouvernance du Territoire et de la fédération des acteurs régionaux, les atouts de la Région dont le capital humain qualifié ainsi que les grands chantiers de développement régional et feuilles de route ambitieuses pour réussir le défi de la mise en œuvre du NMD.

Panel 2.

Comment ériger la Région en nouveau hub au service de la croissance régionale ?

Pour embarquer dans le train de l’émergence et s’assurer une croissance durable, la région de Fès-Meknès a besoin de la pleine mobilisation à la fois des acteurs du secteur public et du privé. Le NMD table sur un taux de croissance de 6%, en moyenne, à partir de 2025 et de 7% à partir de 2030 avec une augmentation de la part du secteur privé dans l’investissement évaluée à 35% actuellement.

Les participants à ce panel axeront leur réflexion sur les mesures susceptibles d’encourager l’investissement privé dans la région, tout en mettant l’accent sur les expériences réussies de quelques opérateurs phares de la région. L’échange portera, dans un premier temps, sur les atouts dont bénéficie la région pour capter l’investissement, puis sur les recommandations basées sur l’expérience des opérateurs économiques pour améliorer la compétitivité économique régionale.

Le but est de contribuer à la réflexion sur l’amélioration des systèmes de gouvernance régionale en faveur de la dynamique économique, et ce, non seulement dans la sphère publique, mais aussi au niveau du secteur privé.