Symptômes, risques…: tout ce qu’il faut savoir sur le coronavirus

La maladie du Coronavirus s’est propagée dans la ville chinoise de Wuhan et des milliers de personnes, quelque 2744 dont 80 décès, en ont été atteintes, selon le dernier bilan de ce lundi 27 janvier courant.

Dans une déclaration à Le Site Info, le Docteur Zakaria Jaouhari a expliqué les symptômes de ce virus chinois mortel et les façons de sa transmission à l’homme. La maladie se présente sous différentes formes, souligne le praticien. Il y en une qui atteint aussi bien les animaux, tels que les camélidés et les chauve-souris, que les êtres humains. Et c’est cette forme de Coronavirus qui a touché plusieurs villes chinoises, et Wuhan au premier chef, ville de 17 millions d’habitants.

Quant aux symptômes de la maladie (ndlr: dont le nom signifie “virus en couronne”), ils sont similaires à ceux de la grippe, précise Dr Jaouahari. Il peut s’agir d’infections respiratoires, allant du rhume sans gravité aux pneumopathies sévères, parfois létales. Lesdits symptômes peuvent également être accompagnés de troubles digestifs, tels que des gastro-entérites.

Le mode de transmission du virus chinois à l’homme se fait lors de contacts, en se touchant ou en se serrant la main, par exemple. Mais aussi par voie aérienne, toux ou éternuement. La contamination peut également avoir lieu par le toucher d’un objet ou d’une surface ayant le virus dessus et, ensuite, toucher le nez, les yeux ou la bouche, sans avoir pris la précaution de se laver. L’on peut aussi être contaminé, cas rarissime, par contact fécal.

Ces différents symptômes peuvent paraître trois jours après la contamination par le Coronavirus, précise notre interlocuteur. Celui-ci a tenu à souligner que le ministère de la Santé a pris des mesures draconiennes concernant le virus chinois. Et ce, en mettant des équipes médicales à la disposition de tous les aéroports et ports du Royaume. Leur mission est de faire subir des examens à tous les voyageurs en provenance de la Chine, dans l’objectif d’éviter toute propagation du Coronavirus.

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le Coronavirus humain. Et les précautions à prendre consistent à se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon, pendant au moins 20 secondes, selon des médias hexagonaux. Il faut aussi éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche si les mains ne sont pas lavées, éviter d’entrer en contact avec des personnes atteintes et, enfin, porter un masque.

Larbi Alaoui