Symposium de l’eau : ce qu’il faut retenir

Cet événement important a été articulé autour de trois panels différents qui ont réuni d’éminents experts.

Ces panels se sont penchés sur 3 sous-thématiques importantes : la première a concerné «les politiques publiques en matière de protection des ressources et d’efficacité hydriques»; la seconde a porté sur «les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de contrôle de l’eau»; et la dernière sur «les partenariats public-privé dans la gestion des ressources hydriques».

Le Symposium de l’eau a été marqué par la participation de nombre d’acteurs influents relevant de l’écosystème, parmi lesquels Mr Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau, Mr Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, et Mr Abdellatif Maâzouz, président de la Région de Casablanca-Settat.

A cette occasion, M. Baraka a déclaré : «Le Maroc est classé au 23ème rang mondial pour ce qui est de l’exposition aux menaces hydriques. Cette année a été particulièrement sèche avec une baisse de plus de 80% des apports en eau. Cette année a également été très chaude, car elle fut marquée par des niveaux de températures qui ont dépassé les moyennes habituelles d’environ 1 degré. Tout cela touche bien évidemment le consommateur et les agriculteurs, en plus de menacer les générations futures.

L’efficacité hydrique suppose de mieux consommer, de mieux produire et de moins rejeter. A ce titre, nous avons lancé une campagne importante intitulée «Stop au gaspillage».

Je rappelle que pas moins de 16 barrages sont en cours de construction. Nous allons également démarrer une opération de transfert de l’eau disponible à partir du bassin de Sebou et du Bouregreg. De cette manière, des villes comme Casablanca pourront être mieux sécurisées sur le plan hydrique».