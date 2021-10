Suspension provisoire du vaccin Pfizer au Maroc: le Pr Benazzouz dit tout

Le Professeur Mohamed Benazzouz, responsable du Programme national d’immunisation, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a assuré que la suspension de l’administration du vaccin Pfizer en première dose est temporaire et que tout rentrera dans l’ordre dans les prochains jours.

Dans une déclaration au JT de la chaîne nationale 2M, ce lundi, Pr Benazzouz a expliqué que cette suspension provisoire est due à des causes organisationnelles et de vérification des anticorps et n’a nul rapport avec l’efficience du vaccin anti-corovirus.

Pour preuve, le praticien a évoqué les personnes qui ont bénéficié du vaccin Pfizer en première dose et ont encore une réserve d’anticorps, leur permettant de recevoir la deuxième dose. Quant au pass vaccinal provisoire, suite à la première dose vaccinale, il a pour objectif de faciliter les déplacements des concernés et leur accès à leur lieu de travail, comme aux lieux publics et aux administrations, a précisé Pr Mohamed Benazzouz.

De même qu’il a souligné que la validité du pass vaccinal provisoire est de 28 jours et qu’elle finit après la prise de la deuxième dose du vaccin contre la covid-19.

