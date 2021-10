Suspension des vols Maroc-Russie: nouvelle annonce de la RAM

Suite à la suspension des vols directs avec la Russie, la Royal air Maroc (RAM) a annoncé que les changements de billets de vols, en provenance du Royaume et à destination de la Russie, seront autorisés.

Et ce, gratuitement et sans frais, vers la même destination ou une autre, jusqu’au 15 du mois de décembre prochain, a précisé la compagnie aérienne nationale via son compte Twitter. De même que la RAM a souligné que les remboursements des billets à destination de la Russie se feront sous forme d’avoir ou en numéraire et ce, au point de vente initial.

Pour rappel, l’ambassade de Russie au Maroc a annoncé que les autorités du Royaume ont décidé, le 5 octobre, de suspendre les vols avec la Russie.

«Les vols directs entre le Maroc et la Russie seront suspendus à partir de ce mardi 5 octobre, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette décision ne concerne que les vols directs», peut-on lire sur la page Facebook de l’ambassade, appelant les passagers à s’informer auprès de leurs compagnies aériennes.

Les raisons de cette suspension n’ont, toutefois, par été révélées. Selon plusieurs médias, la décision aurait été prise à cause de la situation épidémiologique jugée critique en Russie.

L.A.